新北市一名林姓男子，去年3、4月間，到綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒的臉書粉絲團，貼文辱罵她：「破麻」、「吸K煙毒犯」、「你怎麼不去死一死？」等語，吳姍儒報警提告，新北地院日前依以網際網路散布流言損害他人信用罪，判處林男拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，去年3月28日、同年4月8日，林男用手機在吳姍儒臉書粉絲專頁，留言辱罵：「欠錢不還」、「吸K煙毒犯」等語，吳姍儒報警提告，檢方依涉犯公然侮辱等罪將林男起訴。

法院審理時，林男坦承犯行，法官認為林男身為成年人，應知在現代網際網路具有資訊快速傳播的特性，對於網路上留言，應本諸理性、和平態度使用，竟無視告訴人的名譽權益，恣意在不特定多數人得以共見共聞的公開社群平台上留言辱罵，並指摘足以損害告訴人名譽及信用之事，其犯罪動機、目的及手段均無可取，行為誠屬可議，考量其無犯罪紀錄、素行尚稱良好，判處他拘役50日。

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