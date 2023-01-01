許多人在新年到來時，都會揪上親朋好友一同慶祝跨年，不過如果只有一個人跨年，難免會感覺自己很孤單。一位女網友近日感嘆，今年跨年她自己待在家，無所事事的划手機等待新年到來，「自己一個人這樣好可憐」。不過有內行人分享，就算跨年一個人過，只要用YouTube開啟5、6個跨年晚會的直播分頁，就能相當充實的跨過舊年、迎接新年！

原PO在Dcard發文表示，自己沒有什麼朋友，不曾受邀參加跨年聚會，由於今年跟男友分手，只能一個人自己待在沒有電視的家裡跨年，沒看跨年節目、沒買什麼特別的東西吃，「無所事事的滑手機，然後就等12點過去」，看著IG上的朋友們一團一團的出去玩，大家看起來都很快樂，讓原PO忍不住直呼，「自己一個人這樣好可憐」。

對此，許多人紛紛回應，「我也是一個人在家過，先祝妳新年快樂」、「沒有朋友，跨年也沒有被邀過，那種人多的場合從來都沒有去過，沒有女友，母胎單身至今，我比你慘，想哭」、「不會可憐，但是你覺得自己可憐就會可憐」、「幹嘛這樣想，一個人也很自由啊，想幹嘛就幹嘛，新年快樂啦」。

還有內行人分享一個人自己過的熱鬧秘訣，「我自己一個人過，用YT開5、6個跨年分頁，人家跨一場，我跨5、6場，賺爛」、「每年都這樣過+1，想看哪個藝人就看那個超爽」、「另類的行程滿檔」、「我也會耶，但我是跟室友一起，還會討論哪個好看，甚至跨到國外的」。