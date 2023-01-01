座落在大湳森林公園內的八塊厝民俗藝術村，館舍入口以閩式屋梁作為意象，建物以閩式白牆、紅瓦為主，並設計閩式窗花，以營造傳統閩式建築的氛圍。（陳夢茹攝）

座落在桃園市八德區大湳森林公園內的八塊厝民俗藝術村，是桃園首座推廣閩南及傳統民俗的藝術村，建物亮眼吸睛，於去年底開館，不過由於園區內土地為公、私有共有，1年需支付3100萬元鉅額租金才能使用，遭點名恐造成財政負擔。對此養工處回應，目前已辦完地方公聽會，預計年初公告區段徵收資訊，5月可完成土地取得，會加快腳步盡量縮減租金費用。

八塊厝民俗藝術村是利用原保一總隊營區內既有的4棟廳舍及周邊草皮景觀，將原有建築修復再利用，規畫成北部地區具特色的閩南及民俗文化基地，其館舍入口用閩式屋梁作為意象，建物以閩式白牆、紅瓦為主，並設計閩式窗花，營造出傳統閩式建築的氛圍，目前園區內共規畫有4個主題展館，包括工藝文創館、語言推廣館、民俗節慶館及表演藝術館。

審計處表示，市府期盼能透過八塊厝民俗藝術村，招攬藝術家進駐、做文創展示及教育推廣等，以此鼓勵青年回鄉，也能促進在地商機與就業機會，不過該園區內的土地是公、私共有，每年需簽訂租用契約及支付鉅額租金才能使用，市府雖已規畫辦理變更八德都市計畫案，但在私有土地尚未完成徵收前， 每年仍需向345名土地所有權人簽訂租賃契約，1年租金高達3000多萬元，徒增土地使用權及園區投入效益不確定性，恐會造成財政負擔。

養工處表示，經盤點園區狀況，租用的面積為6萬5088平方公尺，推估1整年的租金需花費3100萬元，針對私人土地進行區段徵收的部分，目前已辦完公聽會，將於年初公告區段徵收資訊，預計5月前可完成土地取得，屆時可不用再支出高額的租金。