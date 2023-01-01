「Cozzi for fun」1泊1食住房專案，專為孩童打造創意DIY手作課程，每晚4700元起。(國泰飯店觀光事業提供)

台北中山九昱希爾頓逸林酒店「逸起蜂健康」住房專案，贈送價值3140元的蜂蜜禮包。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

台北中山九昱希爾頓逸林酒店攜手全球知名麥蘆卡蜂蜜品牌康維他，推住房送蜂蜜禮包。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

跨完年後緊接著寒假來臨，國境解封加上去年底接二連三的假期助攻，飯店業者紛紛推出旅宿優惠搶攻寒假旅遊商機。

國泰飯店觀光事業推出會員專屬「AMAZZING CLUB」滿意客計畫，針對和逸飯店台北民生館加碼推出「迎接2023快閃活動」住宿優惠，會員可享3倍點數回饋、累積3晚送免費住宿1晚、新會員房型升等，即日起開賣至1月20日止。

深受親子族群喜愛的和逸飯店台南西門館，業者推出「Cozzi for fun」1泊1食住房專案，特別為孩童打造創意DIY手作課程，入住高人氣的卡通頻道主題房，可獲贈專屬週邊主題商品、豐盛自助式早餐，每晚4700元起；加入「AMAZZING CLUB」滿意客計畫，另享5％房價折扣與會員禮遇。

國人獨享住房專案 住就送麥蘆卡蜂蜜禮包

後疫時代，民眾更重視健康保健，台北中山九昱希爾頓逸林酒店攜手全球知名UMF麥蘆卡蜂蜜品牌康維他(Comvita)，新推國人獨享「逸起蜂健康」住房專案。1月2日起到2月23日止，周日至周四入住，每房每晚可獲贈市價3140元的禮包1個，該專案農曆春節不適用。

麥盧卡蜂蜜是國人造訪紐西蘭常買的伴手禮，取自紐西蘭特有種麥蘆卡樹的花蜜，被譽為「紐西蘭國寶」，長久以來就是紐西蘭原住民作為養生保健的原料。經過相關科學研究發現，麥蘆卡蜂蜜質地較一般蜂蜜更為濃稠綿密，其獨特的活性因子對消化道機能與肌膚方面有良好幫助，連好萊塢紅星「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森和葛妮絲派特洛也愛用。

根據紐西蘭活性麥蘆卡蜂蜜協會(UMFHA)所制定的麥蘆卡蜂蜜標準UMF，適合一般兒童與成人的UMF5＋等級，可促進新陳代謝、幫助消化和調整體質，有益日常生活的身體補養。

「逸起蜂健康」住房專案，不含稅與服務費，每晚4760元起。入住須出示中華民國有效證件，每房每晚贈送1個「逸起蜂健康」禮包，內含UMF5＋麥蘆卡蜂蜜500公克1罐、蜂膠麥蘆卡蜂蜜潤喉糖12入1包、蜂膠強力噴液20ml1瓶與精美提袋1個。