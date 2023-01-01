女星蔡尚樺曾任新聞主播，甜美外型和火辣身材圈粉無數，有「最正主播」的封號，近年轉戰演藝圈，在主持方面下功夫，2022年以《全明星運動會》及《全民星攻略》雙料入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」，雖然沒有獲獎，但表現有目共睹。近日她擔任台中2022年底跨年晚會主持人，一身火辣穿搭引起網友討論。

昨晚是2022年的最後一年，不少縣市舉辦跨年晚會，演出陣容都相當精彩，身為台中人的蔡尚樺大多時間住在台北，她接下2023閃耀台中跨年夜的活動，與焦凡凡、阿Ken共同擔任晚會主持人，蔡尚樺今（1）日發文：「第三次回台中陪大家跨年！能跟現場24萬人一起High非常完美～謝謝我的神隊友Ken哥和凡凡」，她感謝台中市政府與團隊，甜喊：「祝福大家2023健康平安所有最美好的都兔you」。

蔡尚樺當天以一身青草綠禮服亮相，平口設計露出香肩與北半球，胸下挖空性感程度加倍，優雅與火辣兼具，成為跨年活動上最吸睛的美女主持人，她在限時動態中曬出後台準備的過程，只見她坐著讓造型師幫忙整理髮型，準備要趁著歌手表演的時候完成變裝，由上往下的拍攝視角將深邃事業線全錄下，畫面相當養眼。

蔡尚樺主持跨年活動，露出豐滿北半球。（圖／翻攝自Instagram／kenlin125、gladys.tsai）

當天蔡尚樺還有另外一套服裝，藍色細條紋西裝外套一件牛仔馬甲，搭配白色羽毛裙襬和白色長靴，造型非常帥氣，有網友誇兩套衣服都好看，蔡尚樺回應：「哈哈一直解鎖新造型」。