打造運動城市，台中市政府近幾年積極設置國民運動中心，更全國首創「國民暨兒童運動中心」，盼讓運動向下扎根，而迎接2023年，各國運中心也紛紛推出特色課程，像是朝馬國運中心看準高齡化趨勢、推出銀髮課，主推運動平權的南屯國運中心則開設多元課程、鼓勵女性運動。

台中市政府運動局長李昱叡表示，台中市目前設有朝馬、北區、南屯、長春、大里、潭子、港區等7座國兒運，並持續開設專業課程、推出特殊節慶優惠專案；另清水、豐原、北屯、太平等4座國兒運正動工建造中，盼營造全齡友善的運動環境。

配合新年度到來，各國運中心紛紛推出特色課程，運動局指出，北區國運擁有符合FINA國際競賽標準的1館3池，力推水域運動，獨家跳水課程深獲各界喜愛；朝馬國運中心則鎖定高齡族群，鼓勵長者參與場館志工活動，並開發銀髮族課程。

此外，目前已啟用的國兒運包括長春、大里、潭子，內部除設有成人運動設施，也積極推展迷你足球、迷你網球、兒童壁球、直排輪、射箭等兒童運動項目，其中潭子國兒運更首創開設「兒童體育學院」，規畫陸上、水上及球類等運動。