對於「超徵稅收」是否全民普發現金？蔡英文總統主張優先協助高風險的國人與產業，「錢要花在刀口上」。高雄市議員陳致中今（1）日在臉書表示，還是要懇請中央體察基層的感受，普發現金是照顧全民的德政，此時不做，更待何時！

針對各界呼籲「還稅於民」，蔡英文總統主張優先協助高風險的國人與產業，是否代表未來不太可能發消費券或現金？ 對此，蔡英文表示，從源頭來平抑物價「這也是還稅於民的方式之一」。行有餘力的時候，我們會在財政許可的範圍內研議全民共享的可行方案，「就像我說的，錢要花在刀口上」。

蔡英文今（1）日發表元旦談話表示，近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。

蔡英文強調，昨天的會議並沒有具體討論發消費券或者是發放現金，也沒有具體討論時程、都要視整體的經濟局勢，我們再做討論的，就像我說的「錢要花在刀口上」。

高雄市議員陳致中今（1）日在臉書表示，國安高層會議所言一定有所本，但還是要懇請中央體察基層的感受，根據經濟預測，今年總體表現欠佳、恐不保三，意味著老百姓的生活將更不好過。

陳致中強調，普發現金是照顧全民的德政，也彰顯政府回應民意的期待，利大於弊，當然這是非常手段，未來也不可能比照辦理。此時不做，更待何時！