不少人心中都有一個老闆夢，不願意受雇於人，天天看長官和同事的臉色辦公，《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖天生就是老闆命，尤其是屬猴最有經商頭腦，註定創業有成。

▍TOP3：生肖虎

生肖屬虎的人做事積極認真，對於自己想做的事情會竭盡一切所能努力達成，就算過程中困難重重，也會想辦法克服。屬虎的人不喜歡受人約束，尤其是朝九晚五的工作生活讓他們覺得不自由，所以在實力和經濟情況允許下，寧願離職創業，自己當老闆。

▍TOP2：生肖蛇

生肖屬蛇的人天資聰穎，他們做事圓滑老道、懂得察言觀色，知道該怎麼做才有商機，幾乎具備了當老闆的特質，只是因為前期經驗不足，如果好好磨練後再去創業，成功指日可待。

▍TOP1：生肖猴

生肖屬猴的人鬼靈精怪，有很多創意新穎的想法，加上很快就能掌握市場的流行動向，能把握住別人看不到的機會，所以在公司的表現總是可圈可點。也因為如此，猴子並不甘心一直受雇於人，等到站穩腳步之後就會選擇離職創業，向外界證明自己的實力，好好闖出屬於自己的一片天，而事實證明，他們確實十分優秀。