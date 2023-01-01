新北市中和區公所於中和國小綜合運動場舉辦元旦升旗典禮。（中和區公所提供）

為慶祝建國112年，新北市政府以「共好」為主軸，於112年上午8時與29區公所同步舉辦升旗典禮，與市民朋友一同攜手迎接新的一年。中和區公所於中和國小綜合運動場舉辦元旦升旗典禮。

中和區公所邀請各里鄰長、社團及所有市民參加。區長賴俊達表示，要感謝所有里長、社區團體、市府團隊及立委議員的協助與支持，同心為中和努力，在4年間中和除了榮獲全國健康城市卓越獎、高齡友善城市敬老獎、韌性與創新獎、城市夥伴獎、城市活躍獎及全國績優志工團體獎第一名外，也獲內政部災害防救深耕績優公所、兵役役政績優公所及災害防救深耕第3期計畫績優公所等全國十項首獎，共創中和人的驕傲及居民的幸福感。未來我們會更再接再厲，期待在共同的目標及願景，一起努力讓中和更好、社會共好。

迎接112年，中和區元旦升旗典禮由賴區長帶領中和國小童軍團領唱國歌及國旗歌，並有新北市客家藝文協會以輕鬆愉快的舞曲帶領參加民眾跳舞，莊敬高職則表演雄赳赳氣昂昂的操槍與熱舞，展現年輕活力，重重撼動現場觀眾。另外，莒西社區發展協會也以暖身健康操，帶著大家一起動起來，希望新的一年大家都健康快樂。現場公所也特別準備了2023份可愛保溫環保袋分送給參加升旗民眾，分享元旦歡慶氣氛。