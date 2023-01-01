高端涉內線交易一事近日爆發，熱議得沸沸揚揚。媒體人「逆風的烏鴉」舉一個取消的交易指出，訊息宣布前3天交易量變動足足差了4.8倍，如果不是內線交易只能說有章魚哥助陣。但如果是這樣一個放水的內線交易案都查成這樣，他認為也很難期待檢調會查其他和高端有關的弊案。

「高端有沒有內線交易，其實是蠻清楚的事情。我舉幾個例子。」逆風的烏鴉指出，第一個是2020年2月17日，高端發布重訊，和美國國衛院簽約合作開發疫苗；再這個重訊發布前3天和前4天，高端股票的交易量是平均不到700張，但宣布前2天是2436.5張，差了3.5倍。2021年7月19日衛福部授權生產，宣布前5到8天平均交易量是每天2632張，宣布前2天平均是5819張，差了2.2倍。2021年8月15日向巴拉圭申請及緊急授權，宣布前5到8天平均交易量是2000張出頭，宣布前4天平均超過4607張，大約也是2.2倍。

烏鴉分析，如果說這幾個案子有人是「算時間押寶」才導致交易量暴增，那麼有一個案子是沒有押寶可能的，就是2020年11月25日，高端發布重訊，說馬來西亞有個藥廠和高端簽了備忘錄，要跟高端買300萬劑疫苗。這個消息宣布前7到12天的交易量是1600張左右，但宣布前6天平均交易量增加到2700多張。

「重點是，這根本是個假交易。」烏鴉還提到，2020年12月31日，也就是前一個重大訊息的一個月以後，高端宣布因為「馬來西亞的藥廠沒有匯入訂金，所以交易取消」。這個訊息前的交易量變動是多少呢？宣布前4到6天，平均是1189張；宣布前3天，平均是5756張，足足差了4.8倍。

烏鴉強調，其他何時解盲，解盲結果，還有幾時申請緊急授權，都可能是可以「押寶」得到消息的，但「假交易」和「終止備忘錄」顯然都不會是一般股民甚至一般員工知道的操作，但卻有這麼大的爆量，如果說不是內線交易，只能說有章魚哥助陣了。但為何說對查弊前景不樂觀？如果是這樣一個放水的內線交易案都查成這樣，很難期待檢調會查其他和高端有關的弊案吧。