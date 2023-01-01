台積電位在亞利桑那州鳳凰城的新廠上月初舉辦移機典禮，當時包括美國總統拜登、蘋果執行長庫克等都出席，引起國外媒體高度關注，美國財經媒體撰文指出，上述這場活動的場景意義重大，這是一個很大的轉變，代表晶片製造商的策略重心轉向，重視政治甚於技術發展。

報導指出，2022年是全球晶片製造商的重大轉折，因受到美中科技戰和疫情等因素干擾，對於晶片製造商來說，親近政治人物重視其利益，比開發最傑出的技術還重要。

報導提到，美國有兩個目標，首先是希望限制中國發展國內晶片產業的能力，從而限制中國的軍事以及監視能力；此外，美國也與歐洲一樣，正在試圖扭轉對東亞長達數十年的投資趨勢，台積電的亞利桑納州廠就是例子，顯示美國想扶植本土半導體產業、打造晶片重鎮。

報導總結，未來晶片業者設廠時，考量政治壓力甚於商業利益成為趨勢，若未能適應這個賽局的業者，將失去競爭力。