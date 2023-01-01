54歲女星伊能靜和大陸演員秦昊再婚7年，因11月底發布泛淚的影片並寫「掉下來就輸了」引發婚變臆測，但她已否認。昨是2022年尾聲，她有感而發地寫回顧文，其中罕提及婚姻關係，透露夫妻倆彼此給予極大的空間。

昨（12月31日）伊能靜在微博表示很多人對成功女性的定義為有幸福婚姻、社會成就和乖巧兒女，「但我在這個階段，卻深深體驗到即使沒有這一切，我依然是一個有價值有安全感深愛自己與世界的人。」她認為生命中的每個人都是來去的關係，教養孩子時，與其當完美的母親，她更希望做個能送小孩勇闖世界的媽媽。

談及婚姻，伊能靜分享年過50的體悟是「怎麼舒服怎麼來」，不在乎世俗的眼光，夫妻倆給予彼此非常大的空間，「我不管不查，繼續事業，秦先生用心拍戲照顧好老老小小。用婚姻來約束或管束，我都過了那個年紀，人最好的自我管理是責任感，人與人都是緣分，我只希望此生永遠是善緣，不以長短來定論，而是我從中獲得了什麽。」