台南市警察局發生高階警官重大違紀案！3線1星的祕書室莊姓主任疑涉入感情糾紛的恐嚇取財案，莊員去年12月31日晚到新竹縣尖石鄉某渡假村，開被橫山分局鎖定的車輛，拒絕盤查還衝撞偵查車，員警開9槍制止以現行犯逮捕送辦，新竹地檢署認莊員涉案情節重大，向新竹地院聲請羈押，法官裁定10萬元交保。
橫山分局長郭耀男指有被害人在去年12月底報案稱遭恐嚇取財，地方傳聞是被害人是縣議員，但郭無法證實是否屬實，僅稱該分局偵查隊接獲報案成立專案小組，也鎖定嫌疑人的車輛。
去年12月31日晚10時許，專案小組發現嫌疑人車輛開到尖石鄉山區某渡假村，專案人員開3部偵查車上山到現場時，駕駛該車男子見狀，就帶著1名從事旅遊業的女子開車離去。
員警示意停車受檢，3輛車並採取包夾陣勢，但該車拒檢衝撞偵查車，員警掏槍對空開1槍後，朝該車輪胎射擊8槍。
車上男子被員警嚇令下車後，原不願透露身分，後告知他是台南市警察局莊姓祕書室主任，員警才發現抓到「自己人」還是高官，私下直說「壓力好大」！
對莊員與該女子是什麼關係？為何會從台南與該女子到尖石的渡假村？是否幫該女子向被害人恐嚇取財案？莊員開的車輛及被撞損的警車能否提供拍照？郭耀男均以「偵查不公開」原則，未透露任何細節，稱警方就莊員涉及恐嚇取財的部分，連同涉案女子移送新竹地檢署偵辦。
檢察官在偵查此案時，當場諭令涉案女子以2萬元交保，而莊員拒絕接受盤查，並撞毀偵防車等情，讓檢方認涉案情節重大，向新竹地院聲請羈押，法官審理後裁定莊員10萬元交保，也沒有限制住居。
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