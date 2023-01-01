台中市余姓民眾在新社區馬力埔段有1塊面積原為175平方公尺土地，4年前因東勢地政事務所未經余同意將「面積更正」為53平方公尺，導致余辦理土地鑑界時，發現減少122平方公尺，余請求賠償金額於4百餘萬元，台中高分院認為，因登記錯誤，面積減縮造成價金損失，東勢地政事務所有過失，判決賠償，可上訴。

判決指出，該筆土地自1966年間放領移轉予私人，歷經數次買賣，由余姓民眾母親於1984年間取得該筆土地，李後來因繼承及贈與取得，其登記面積原為175平方公尺，但東勢地政事務所卻於4年前辦理土地面積更正登記為53平方公尺，減少122平方公尺，價金因而減為4百多萬元，余姓民眾認為地政事務所登記有疏失，請求國家賠償。

余姓民眾主張此面積登記錯誤，源自62年前放領作業錯誤，東勢地政事務所登記業務，應檢查土地是否確實存在、有無土地重疊情事，即依放領資料登錄地籍，顯然有過失。

東勢地政事務所答辯，該地原登記面積用大三角形面積計算，因有地籍重疊，應扣除重疊部分面積，將登記面積更正為小三角形面積等語，土地減少122平方公尺已被重複登記為其他區段土地，難以回復原狀。

法院比對56年前該筆土地之地籍原圖時，發現該土地的形狀原來的大三角形面積，經歷年複丈圖製作，最後在南側地籍線有紅色叉線被畫銷，另補繪地籍線於圖上，因而該筆土地從大三角形變成小三角形，才導致地政人員在登記土地時的面積縮小。

法官認為，地政人員查核所登記土地應該更謹慎，土地登記面積出現錯誤，導致余姓民眾的土地登記面積減少122平方公尺之損害，東勢地政事務所應負賠償之責。審酌依原不動產估價師鑑估市價為4百多萬元，余姓民眾請求賠償之金額於4百多萬元，屬於合理範圍內，仍可上訴。