中廣董事長趙少康。（蔡佩珈攝）

國民黨2024總統人選備受外界關注，中廣董事長趙少康日前表示，新北市長侯友宜民調碾壓所有人，只要早早表態參選，「國民黨主席想擋也擋不住」，他1日再指出，侯友宜是比自己更加適合的人選，藍軍都相當希望侯出來選。趙少康並說，他將自己定位成「救援投手」，盼促成「夢幻藍」組合。

趙少康今出席元旦老歌演唱會時表示，藍軍支持誰他就支持誰，侯友宜去年在九合一大選選得不錯，藍軍都希望侯友宜出來選。而郭台銘捐贈疫苗，聲勢也不錯，他認為任何一人出來選總統都能勝選，屆時就看藍軍更支持誰。

趙少康說，不論郭侯配抑或侯郭配都很好，一個當總統、一個當行政院長也不錯。而朱立倫可以當第一名不分區立委，爭取立法院長，尤其國民黨能在2024在立法院過半數，立法院長一職就相當重要，更有任期保障，一幹就是4年。

媒體詢問是否會參加3月初選？趙少康則將自己形容成「救援投手」，若有比自己更適合的人選，比如郭台銘、侯友宜，他很願意協助。若沒有人願意當先發投手，便換救援投手出來，「我在牛棚練了2年」。

趙少康強調，他希望能促成「夢幻藍」最強組合，才能保證贏得2024年，讓民進黨望其項背。