說話是一門藝術，在人與人的交流中，懂得適時調整自己，並根據別人反應，來講出適合的話語，相處中才會是舒服愉快的，但，《旺好運》運勢專欄指出，生肖蛇、生肖馬、生肖猴、生肖狗說話總是一根腸子通到底，因此時常得罪別人都不知道。

▍生肖蛇

屬蛇的人十分坦率，心直口快，想到什麼就說什麼，從不會拐彎抹角，因此會有得罪人的時候，但他們內心不會藏事，所以相處起來沒有壓力。

▍生肖馬

屬馬的人個性灑脫，心思單純，凡事不會想太多，他們是很怕麻煩的人，不喜歡把事情搞複雜化，需注意有時太過直來直往的作法，會讓身邊人反感。

▍生肖猴

屬猴的人天生急性子，有時情緒上來說話會不經大腦，容易傷害到人，他們是心裡有什麼就說什麼的直腸子，從來不會遮掩。

▍生肖狗

屬狗的人誠實善良，而且直言不諱，內心有什麼疑惑就會提出來，尤其他們表達不滿的方式很直接，完全不考慮別人是否能夠承受。