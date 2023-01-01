台灣第一學府台灣大學是許多人希望能夠就讀的頂尖學校，不過政治大學也不惶多讓，過去就有資深媒體人喊出一句「我們政大也很了不起」引發熱議。一位政大男學生就分享，其實政大有最美大學圖書館「達賢圖書館」、「海底撈七折」2項優點，讓政大人能發自內心說出政大了不起，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，達賢圖書館號稱台灣最美大學圖書館，每次去現場都能讓人發自內心的讚嘆一番，不過卻也吸引不少觀光客前來參觀，因此他都選擇去中正圖書館B1看出；另外一個優點就是到海底撈信義店消費可以享有菜品7折優惠，優惠時間限制為周一至周四（節假日除外）的22時至4時，用餐時間限制2小時。

原PO提到，除此之外，讀政大可以體驗到潮濕又多雨的天氣，「一年365天300天都在下雨」，不用去動物園就能看到各種動物，他的室友曾目擊到穿山甲，自強九舍免費的饗食天堂（日前有女大生遭爆把宿舍公用冰箱當自助餐），一學期一度的搶課大戰，不用花錢就能搭像是雲霄飛車的校巴等，「一份學費，多重享受」；原PO強調，雖然讓政大學生厭世的原因很多，自己還是很愛政大。

對此，許多網友紛紛回應，「政大圖書館真的好美」、「認真回，不管是哪所大學都有搶不到課的問題」、「我土生土長台北人，其實沒有感覺到政大特別會下雨，是整個台北都很會下雨」、「我記得海底撈老闆有說不要宣揚」；另外也有網友指出，政大所在的文山區雖然多雨，但實際上去年氣象局測站的降雨天數是189天，沒有想像中的多。