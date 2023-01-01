澳洲政府已經與美國造成協議，同意引渡前美國海軍陸戰隊飛行員丹尼爾‧杜根(Daniel Duggan)，該名飛行員遭指控「叛徒」，他以特別管道購買美國教練飛機，用以幫助中共空軍訓練，透露西方空軍的飛行技巧。

戰爭很無聊(War is boring)杜根面臨美國武器出口和洗錢違法行為的指控，但真正令美國震怒的，在於他把美軍飛行技術傳給中國大陸這個戰略對手。杜根的起訴書寫道：他在南非成立一所訓練班，透過空頭公司，引起一架美國的T-2七葉樹教練機(Buckeye Jet)，並以此機教授中共海軍飛行員，如何在航空母艦上著陸。

杜根引進了1架美軍退役的T-2七葉樹教練機，幫大陸飛行員學習航艦起降技術。(圖/美國海軍)

大陸的航空母艦部隊才成軍沒多久，就迅速的有足夠數量的飛行員具備航艦起降能力，美國聯邦調查局因而懷疑，是否有美國退役飛行員在指導他們，經過幾年的調查，找到杜根的訓練班。

杜根不是美國海軍飛行員，而是美國陸戰隊飛行員，主要駕駛AV-8B海獵鷹2式戰機( Harrier II)，不過顯然他也知道正規航空母艦的降落步驟。

美國之音報導，根據澳洲與美國在1988年簽訂的引渡法，杜根將被引渡到美國受審。