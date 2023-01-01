陳福海(右3)馬不停蹄趕回金門前往大橋會勘，與相關人員研議車種分流的解決方法。(于家麒攝)

金門大橋「汽、機車混合通行」，常使機車騎士在風速較強時騎得心驚膽顫。(于家麒攝)

連接大小金門的金門大橋通車迄今剛滿兩個月，金門縣長陳福海昨(31)日特別赴台拜會交通部高速公路局，在縣籍立法委員陳玉珍的安排下召開協調會，聽取高工局簡報說明。陳福海表示，金門大橋通車後仍不時封橋修補，為了日後的權責與維管費用，爭取將金門大橋定位為國道，或比照澎湖跨海大橋模式，由中央接管通車後的維護管理作業，以減輕縣府的財政負擔。

縣府指出，金門大橋為國內首座海上特殊公路橋梁，在去(2022)年10月30日經交通部同意開放通車後，開始提供大小金門便利安全的陸路運輸。經考量大橋通車後，隨著年份的增加，將進入橋梁生命周期中最長之維護管理階段，且因屬高技術性之長跨距海上特殊公路橋梁，其維護管理作業非地方政府可負擔範疇，因此縣長陳福海在聽取工務處報告後立即安排與高公局協調，爭取將金門大橋定位為國道。

陳福海表示，在就職前即多次強調金門大橋的管理維護理應由中央來承擔，以彰顯照顧離島的責任，就職首週立即請陳玉珍立委安排召開大橋工程與維管權責說明會，並親率工務處黃儒新處長赴台參與。交通部為此也指派大橋興建主導單位-高速公路局長趙興華率相關主管出席簡報說明。

陳福海於會談中指出，金門大橋興建計畫縣府已負擔39.6億元，基於金門大橋之特殊性及考量地方政府財政負擔之公平與人力條件之限制，應將金門大橋定位為海上特殊橋梁並視為國道或省道等級，借重交通部等單位的專業及人力接管通車後維護管理作業。

立委陳玉珍也表示，將就金門大橋唯一性與獨特性來尋求法令突破並給予合理的定位位階，同時陳玉珍也提出或許參考澎湖跨海大橋模式由中央責成所屬機關接管金門大橋後續維護管理相關作業，會再與相關單位研商，協助縣府找到推動突破點。

除了工程問題，陳福海也相當關心通車後最為小金門鄉親所關心的「汽、機車混合通行」與「人行／自行車道配置」的問題，今(1)日下午趕回金門便馬不停蹄前往金門大橋會勘，與相關人員研議尋求解決方式。

陳福海說，經常接到鄉親反映騎乘機車時要注意前方也要注意後方轎車時不時的突然加速超車，這讓機車騎士在風速較強時往往騎得心驚膽顫。經與相關單位研商討論，目前將先請觀光處統計彙整機車、自行車與行人的通勤流量數據，在高峰期管制調配自行車與行人上橋的時段，讓機車行駛於外車道與汽車分流，降低汽／機車同車道行駛可能發生之危險，以維護機車騎士的安全。