郭書瑤挖空馬甲裝，露出性感小蠻腰。（星星相藝提供）

郭書瑤微露性感南半球超辣。（星星相藝提供）

郭書瑤在南投清境農場跨年壓軸演出。（星星相藝提供）

影視歌三棲女神郭書瑤（瑤瑤）昨應邀南投清境農場跨年壓軸表演，繼去年高雄紫色高杈戰袍驚艷全台，郭書瑤表示今年冬天太冷，加上要去清境農場，所以風格上稍作微調，改由牛仔馬甲裝登場，微露性感南半球超辣，她笑說：「可能只差一頂牛仔帽。」

郭書瑤的跨年戰袍兩側簍空露出小蠻腰，「受風面積很大」，是否有禦寒措施，她苦笑說：「申請穿外套不成功，表演時只有牛仔褲是長的。」又加碼說：「都是因為今年太冷，吃得很幸福，然後衣服就很緊⋯希望不會被我弄壞。」

郭書瑤在清境跨年壓軸登場，帶來擅長的唱跳外，並展現溫暖唱功，加唱一首鄧麗君抒情經典〈我只在乎你〉，她說來到可能下雪的地方，就要動靜皆宜，「舞曲幫大家加辣、情歌則讓人暖心。」她則滿懷少女心，說：「希望在離星星最近的地方跨年，除了很熱鬧，還可以很浪漫呦。」

她表示很喜歡看星星，「在我至今來過最高的地方好好的賞星星，如果遇到流星，會趕緊許下2023年新希望，為所有的人祈福，祈求身體健康。」並表示疫情這幾年沒有什麼比身體健康，心情開心更重要了。而郭書瑤的新戲正如火如荼拍攝，她也透露暌違2年多將發行新單曲，「一定會讓大家耳目一新。」