總統蔡英文今（1）日早上8點半於總統府發表元旦談話，提及「還稅於民」時表示，這筆錢會優先協助高風險的國人與產業，以維持國家因應危機的韌性。民進黨立委何欣純在臉書表示，什麼都撥補之餘，要發現金啦。有死忠綠粉則直言，「妳政府說錢很多。人民聽完心癢癢後又不發，我這長期支持綠，都不爽了 ，苦的時候就要我支持，有盈餘的時候就說要理解了解，我不理解也不了解，政黨快輪替了」。

何欣純今(1日)在臉書粉專貼文表示，小英總統講得都很對，但勞丶苦大眾期待的是：能好過年～什麼都撥補之餘，要發現金啦！

民進黨高雄市議員陳致中在底下留言表示 ，「根據經濟預測，今年總體表現欠佳、恐不保三，意味著老百姓的生活將更不好過，普發現金是照顧全民的德政！」

網友也紛紛說，「要聽進財訊謝董的建言，不要和小老百姓斤斤計較。要讓人民有感」 、「沒錯！沒發現金就沒選票啊＝＝這很現實的問題，理想很美好，現實卻很殘酷」 、「發現金＋1 」 、「錢是現實的，什麼時候發也是現實問題，不要等過完年」、「聽聽基層的聲音，希望高位者，能感同深受」 。

也有網友說，「為什麼不發現金，政府只會騙人民，我一直是支持政府的，可是政府不知道人民的苦，你們要選票就來拜托人民，再這樣跟人民裝瘋，2024就真的完蛋了」、「底層的生活很苦，這一次的選舉教訓還不夠嗎？是嫌選票太多嗎？」、「如果真的不發現金或振興券.，我這交了十幾年黨費的人，2024政黨票只能改投小黨了」、「總統還是沒能了解大都數百姓的聲音，只聽少數人的聲音⋯⋯」。

甚至有網友直言，「準備再輸吧，哈」、「總統的元旦談話 已確定了2024要換顏色執政了」 、「妳政府說錢很多。人民聽完心癢癢後又不發，我這長期支持綠，都不爽了 ，苦的時候就要我支持，有盈餘的時候就說要理解了解，我不理解也不了解，政黨快輪替了」。

不過也有人持不同的看法，「不贊成發現金或是發放消費券，拿去還國債比較重要，我們一直在舉債，只是享受當下，未來呢？」、「『錢』需用在刀口上，無需人人有獎，也未必有選票，請用在國防及弱勢族群身上」。