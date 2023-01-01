元旦新年踩街，屏東玉皇宮出動近100頂神轎在屏東市區遶境祈福。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

元旦新年踩街，屏東玉皇宮出動近100頂神轎在屏東市區遶境祈福。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

元旦新年踩街，屏東玉皇宮出動近100頂神轎在屏東市區遶境祈福。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

元旦新年踩街，屏東玉皇宮出動近100頂神轎在屏東市區遶境祈福，當中因今年是兔年，踩街隊伍由兔神領頭帶著魚、恐龍、海龜、仙鶴等獸神遊行，吸引民眾搶拍，連縣長周春米也到場參與，她直誇遶境隊伍不放鞭炮又有環保志工隨時清潔，堪稱是遶境遊行的典範。

玉皇宮主委陳懿惠表示，新的一年期盼透過遶境祈福，為屏東帶來祥福，能夠四時無災、八節有慶，同時由於今年是兔年，踩街由兔神領頭遊行，隊伍中除有上百頂神轎及魚、恐龍、海龜、仙鶴等獸神。

陳懿惠說，一般人俗稱的獸神就是四生動物，也就是胎生、卵生、濕生、化生，因釋迦牟尼佛曾轉生為各種動物，因此動物是有靈性的，而有些動物如恐龍雖已滅絕，但靈仍然存在，所以獸神也會有恐龍等動物。

近百頂神轎遊行，周春米也到場參與，她說，玉皇宮元旦遶境遊行相當自律，除了遵守相關規定外，沿途不燃放鞭炮，並配有環保志工隨時清潔，堪稱遶境遊行的典範。

縣府表示，今天是2023年元旦，也是兔年，玉皇宮遶境遊行下午從玉皇宮出發，進行屏東市神明遶境活動，藉以護佑地方平安順遂、民眾安居樂業，上百頂的神轎和神明遶境隊伍相當長，警方也安排了員警管制路口，並且沿線協助交通指揮。