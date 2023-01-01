隨著中國疫情快速擴大，澳大利亞與加拿大衛生部在新的一年到來時發表聲明，從1月5日起要求所有來自中國、香港與澳門的旅客，必須提供登機前48小時內的新冠檢測陰性證明。

據澳大利亞衛生部官方網站指出，衛生部長馬克．巴特勒（Mark Butler）表示，這些安排是預防性和臨時性的，將根據健康建議和可用信息繼續審查。他說：「我們以非常謹慎的態度實施這些臨時措施，必須考慮到中國不斷變化的情況以及在高傳播環境中出現新變種的可能性。」「這個小措施將有助於保護有患重病風險的人與醫療保健系統。」

巴特勒，「在做出這個決定時，我已經聽取了首席醫療官的意見。澳大利亞現在與世界其他國家，包括法國、印度、日本、馬來西亞、西班牙、韓國、英國和美國一起實施類似措施。」

加拿大公共衛生局亦於2022年12月31日發布聲明稱，1月5日起，所有來自中國內地、香港與澳門入境旅客須提供登機前48小時內的新冠檢測陰性證明。，不論是快速抗原檢測（RAT）或核酸檢測（PCR）結果均可。

根據聲明，在起飛前10日至90日內測試呈陽性的乘客可以向航空公司提供其先前陽性文件。加拿大公共衛生局稱，這項臨時措施有效期30天，將在獲得更多數據和證據後重新評估。

在前一天舉行的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往和交流合作。他說，連日來已經有多國的權威醫學專家表示，沒有必要對來自中國的旅客採取入境限制措施。

汪文斌指出，疫情發生以來，中方一直本着公開透明的態度，同包括世衛組織在內的國際社會，分享有關信息和數據，第一時間分享新冠病毒基因序列，為各國的相關疫苗和藥物研製作出重要貢獻。日前，中方有關部門通過全球流感共享數據庫，分享了中國近期新冠病毒感染病例的病毒基因數據。中國有關部門將繼續密切監測病毒變異情況，依法及時公開透明發布疫情信息，同國際社會共同應對疫情挑戰。