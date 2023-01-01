政府今年稅收超徵4500億元，「還稅於民」的熱議甚囂塵上。但對此，總統蔡英文今(1日)發表元旦談話時提到，要撥補勞保及健保基金財務缺口，還有因應經濟情勢的七項方案，各規劃1千億，還要預留一定財源備不時之需。粉專「綠查錶」怒噓，根本是拿超收稅收貼補爛政策的大洞。

蔡英文今(1日)在臉書發文分享她的總統元旦談話稿，其中提到2022年全國稅收可望超過預算數4,500億元。其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收占3,800億元。而這3,800億元所提供的財政餘裕，會朝三個方向規劃使用。首先，除原本已編額度外，將額外以1,000億元為度，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼。

此外，為了因應經濟情勢的變局，所提出的第一波七項方案，規劃以1,000億為度，來支應這些計畫初期的財務需求。第三，會預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。

「我知道，近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人。」蔡英文強調，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。「這個決定不容易，但為了國家，我們必須這樣做，也要請國人能夠理解，並且支持。」

綠查錶對此則發文質疑：原來所謂負責任的政府，未雨綢繆是這樣搞？明明就是超收的稅收，卻要用來貼補你們爛政策的大洞⋯。還在留言區痛批：真的很怒～憑什麼他們錯誤的決定要我們全民來承擔？

網友也酸：「不這樣處理，瘦到那些肥貓該怎麼辦？你講啊！你那麼會你來當」、「自個兒生吃都不夠了，怎麼還有剩的可以曬乾」、「勞保不敢改健保費疑猜？惟獨只有軍公教最活該」。