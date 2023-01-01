日本讀賣新聞今天報導，不只一位日韓政府相關人士透露，雙方已就「即時共享」探測及追蹤北韓飛彈的雷達情報展開檢討，目前可能方案是日韓系統透過美國進行部分連結。

如果日本與南韓能實現即時共享雷達情報的話，就能更早掌握飛彈飛行數據，有助提升飛彈攔截及提供民眾相關資訊等能力。

日韓政府官員等人表示，加上美國印太司令部，日美韓已開始進行技術性檢討，原則上最快以在今年底前實現作為目標加速協商。

飛彈攔截難處在於地球是球體，用來探測及追蹤敵方飛彈的雷達波無法傳送到地平線以下的地方。

從日本雷達所在位置來看，如果飛彈不上升到一定高度，雷達就探測不到；從韓國方面來看也是一樣，只要飛彈將掉落在接近日本的海面或太平洋，就可能發生無法繼續追蹤的情況。

上述探測飛彈所在位置不同的結果，就會造成日韓公布的飛彈數量及飛行距離等情報出現差異。

日韓政府為解決這樣的問題，原則上希望透過美國印太司令部相互提供雷達情報。具同盟關係的日本自衛隊與駐日美軍，及南韓軍方與駐南韓美軍，彼此都有系統連結，可以即時共享飛彈情報。

比起日本，南韓在地理位置更接近北韓，有可能更早探測到北韓試射飛彈。北韓飛彈發射後，一般認為大約10分鐘就能抵達日本，所以對日本來說片刻都不容耽誤。

配備神盾作戰系統的日本海上自衛隊艦艇，雖然可以基於美軍飛彈預警衛星所獲得的情報，讓雷達針對一定的空域進行飛彈探測，但日本防衛省相關人士說，「也發生過無法立即發現飛彈的情況」。

如果日本能跟南韓即時共享雷達情報的話，就能利用日本神盾艦雷達及早掌握飛彈飛行數據，迅速且確實地捕捉到飛彈，增加攔截的可信賴度。

同樣地，及早掌握情報也有助日本政府提前透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布飛彈警報，呼籲民眾盡速避難。

日韓目前針對飛彈情報的作法，是基於軍事情報機密保護協定（GSOMIA）在北韓試射後才交換相關情報。

在北韓威脅升高的情況下，2022年11月舉行的日美韓領袖會談上，已有即時共享與北韓飛彈相關情報的想法。而作為情報共享框架，目前朝利用2014年簽署的「有關日美韓情報共享的防衛當局間協定」進行檢討。