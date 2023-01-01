去年度稅收超徵逾4500億元，政府初步規畫其中1800億元研議全民共享方案，民眾黨主席柯文哲轟此為典型的欺騙人民。中廣董事長趙少康1日也表示，民進黨不發錢，簡直是詐騙集團、金光黨，此舉如同民進黨說要和平保台，但蔡英文總統願意放棄迂迴台獨路線？他批評，民進黨從抗中保台改成抗中保台，不過是想擺脫引發戰爭的罪嫌，用另一個謊言來圓謊罷了。

趙少康今出席元旦老歌演唱會前說，他聽說民進黨兩岸論述從抗中保台變成和平保台，「就像渣男說我的愛情非常專一」，實在忍不出笑出聲。民進黨實際上是反中、抗中、恨中，台獨黨綱更是造成台海兵凶戰危的原因，現在說要和平保台，怎麼可能？

趙少康認為，民進黨既然說要和平保台，應該先公開宣布放棄台獨黨綱，賴清德則要宣布他不是務實的台獨工作者，蔡英文並要宣布不會搞明獨、暗獨跟迂迴台獨，如此才能保障台灣和平。

他提到，前總統馬英九當8年總統，兩岸風平浪靜、共存共榮；蔡英文當6年總統，卻搞得兩岸驚濤駭浪、兵兇戰危，不禁想問究竟誰能和平保台？

趙少康強調，2024是和平與戰爭的選擇，和平絕不是嘴巴說就可以達成。民進黨現在想擺脫引發戰爭的罪嫌，才改說要和平，可是渣男怎能要求女生要求對自己專一？