大陸湖北省恩施市，有名女孩一年前剛從高中畢業，當下也收到心儀男孩送的旋轉木馬畢業模型禮物，她便將此模型擺放在家中好好保存著，直到近日她發現旋轉木馬不轉了，便拿了新電池要更換，沒想到一打開電池蓋，驚見藏了一張紙條，並寫下了4個字，她看完4字有些感概嘆「估計對方也早把自己忘記了」。

綜合陸媒報導，湖北省恩施市有1名謝姓女孩日前在社交平台分享1段影片，她表示一年前高中畢業時，收到心儀男生送的禮物，是一個電動旋轉木馬模型，於是她便將該模型擺在家中保存著，最近，她發現旋轉木馬疑似沒電不會旋轉了，於是拿了新電池要替換，正當她打開旋轉木馬的電池座蓋時，竟發現裡面藏了1張紙條。

女孩要更換旋轉木馬的電池時，發現藏了「4字紙條」，有些感概認為對方可能已忘了她。（翻攝自微博）

謝女小心翼翼將紙條拿出並打開，看到紙條上寫著4個字「我喜歡妳」感到驚訝不已，如今，她不禁感概表示「畢業那一天沒發現這張紙條，連同喜歡也都埋葬在這個旋轉木馬裡」，她也認為收到禮物到現在也事隔一年了，估計對方也早把她忘記了。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言嘆息「送禮男生：沒想到電池能用這麼久」、「男生：早知道當初不應該把電池裝上去」、「各位同學下次記得裝快沒電的電池」、「只能怪電池太好了」、「一年時間不算久，還來得及」、「才一年，說不一定還單身」、「送禮時不應該裝電池」、「不知道這位男同學遺憾嗎？」。