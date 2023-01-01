才剛揮別2022，開始新的一年，未料台北市30年知名台菜老店「謝阿姨美食坊」卻在元旦凌晨就宣布無限期停業，無預警公告讓饕客全傻眼，直呼「怎麼這麼突然」、「我要哭了」。

在1月1日凌晨2點半，謝阿姨突然在臉書上公告「敬告顧客，即日起本店無限期暫停營業」，讓饕客們措手不及，紛紛留言：「怎麼回事」、「也太突然了」、「我都還沒吃到」、「才剛想著放假來去吃耶」、「我要哭了」、「感謝阿姨30多年來的美食」。

謝阿姨美食坊位在中正區博愛路上，已展店超過30年，為台菜料理餐廳，主打新鮮食材與親切待人，相當受到好評，全台都有粉絲，Google Map上超過千則留言，評價高達4.1星，其中以芋頭粥米粉湯最為出名，是饕客朝聖必點清單，就連外國遊客詢問度也相當高。

謝阿姨也曾在臉書PO出民國85年5月《中時晚報》的採訪報導，表示從當時算起過了20多年，照片中的清蒸鱸魚跟現在賣的依然一模一樣，強調一路走來，始終如一，堅持不變的理念，才是自己店家生意興隆的秘訣，不少顧客更是從小吃到大的老主顧，成家立業後帶著兒子甚至孫子來吃。