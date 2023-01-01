我國業依據產、官、學及研究單位，以科學監測客觀條件作為各階段評估標準，擬定清除豬瘟分期執行策略，經檢驗結果皆未發現及檢出豬瘟野外病毒活動跡象，2023年1月1日起出生豬隻及肉豬停止注射豬瘟疫苗(不包括種豬)。（農委會提供）

自2023年1月1日起，國內所有羊隻停止施打羊痘疫苗，讓我國朝羊痘非疫國目標前進，同時減少施打疫苗造成羊隻緊迫及副作用的損失。（農委會提供）

1959簡碼專線統合全國22縣市動物保護主管機關，依據發話地行政區直接轉接至地方主管機關，提供民眾動物保護違法案件檢舉、人犬衝突（犬追車咬人）通報及動物保護政策相關諮詢等服務，該專線自2022年12月28日已啟用。（農委會提供）

有機農業研究中心建築工程由內政部營建署工程專業代辦，於2020年動工，並於2021年12月30日完工，2022年取得使用執照。有機農業研究中心為「有機農業促進法」公告實施後首座具體建設，也是亞洲首個專責有機農業的研究單位。（農委會提供）

時序邁入2023年，各行政單位均有重大新制上路，農委會今年起有5大重要政策實施，包括指定國產茶葉應登錄溯源資訊、出生豬隻及肉豬停止施打豬瘟疫苗、停止施打羊痘疫苗、1959動物保護專線啟用、有機農業研究中心完工等。

「指定國產茶葉為應登錄溯源資訊之農產品及其應遵行事項」部分，為提升國產茶葉商譽，並預防以進口茶摻混偽標為國產茶，自2023年1月1日起產製的國產茶葉，農產品經營者於該茶葉流通、販賣前應依「溯源農糧產品溯源資訊項目及標示方式」之規定登錄溯源資訊及進行標示。

「停止施打豬瘟疫苗」部分，我國業依據產、官、學及研究單位，以科學監測客觀條件作為各階段評估標準，擬定清除豬瘟分期執行策略，經檢驗結果皆未發現及檢出豬瘟野外病毒活動跡象，2023年1月1日起出生豬隻及肉豬停止注射豬瘟疫苗(不包括種豬)。

「停止施打羊痘疫苗」部分，自2023年1月1日起，國內所有羊隻停止施打羊痘疫苗，讓我國朝羊痘非疫國目標前進，同時減少施打疫苗造成羊隻緊迫及副作用的損失。

「1959動物保護專線啟用」部分，1959簡碼專線統合全國22縣市動物保護主管機關，依據發話地行政區直接轉接至地方主管機關，提供民眾動物保護違法案件檢舉、人犬衝突（犬追車咬人）通報及動物保護政策相關諮詢等服務，該專線自2022年12月28日已啟用。

「亞洲第一個專責有機農業的研究單位-有機農業研究中心完工」部分，有機農業研究中心建築工程由內政部營建署工程專業代辦，於2020年動工，並於2021年12月30日完工，2022年取得使用執照。有機農業研究中心為「有機農業促進法」公告實施後首座具體建設，也是亞洲首個專責有機農業的研究單位。