南警局祕書室主任莊武能捲入恐嚇取財案遭法官裁定10萬交保。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警察局祕書室主任莊武能因牽扯男女感情糾紛，跨年夜北赴新竹縣約會卻捲入恐嚇取財案件，遭新竹警方圍捕時又一度拒捕，經警方開槍才就範，莊男元旦傍晚裁定10萬交保候傳，台南市警局將其記1大過改調主任祕書室專員。台南市自去年下半年至今連爆警紀與重大刑案，台南市警察局長方仰寧1日已向警政署自請處分。

莊武能為警大60期畢業，現年53歲，官拜3線1星，擔任過多任非直轄市分局長，調派台南即支援局長室，深得台南市警察局長方仰寧信任，是方的手下愛將之一，據聞在台南市警界年初人事調整中，原有望外派分局長。

據了解，莊武能並非新竹人，跨年夜是他的休假日，已婚的他似乎涉及男女感情糾紛，跨年夜捲入恐嚇取財案還一度拒捕，遭新竹警方開槍才就逮，消息傳開震驚台南市警界，認識他的同事錯愕「怎會作這種事？」。

台南市警局督察長周煥興元旦凌晨2時接獲消息，清晨帶著2名督察北上了解案情，一時之間無法接觸到莊男得知說法，台南市警局對外表態絕不護短，全力配合新竹檢警偵辦，行政上將採高道德標準嚴懲，先將莊男記1大過調整為非主管職務，再追究行政責任。

台南市警界自去年下半年起，連續發生殺警奪槍案、學甲88槍擊案、麻豆偵查隊長關說案，正值全台高階警官調動前夕，方仰寧原有調派副署長或警專校長傳聞，之後又傳聞在政壇高層保證下，仍維持原職，不料元旦再發生祕書室主任捲入恐嚇取財案，他的去留又引發熱議，方仰寧1日傍晚表示已向警政署自請處分。