高刑期達到無期徒刑。從戰爭發生以來，俄國政府對於反戰言論、異議領袖的打壓是愈來愈沉重。

戰爭很無聊(War is Boring)報導，該法案所稱的「顛覆行為」相當籠統，有些是言論上的反對，有些是實際的抗爭，對徵兵處的攻擊與破壞就更嚴重了。

去年10月，俄羅斯提出「部分動員令」，立即引發一股逃亡潮，30萬可能的徵兵男性以各種方式出境，另外針對地區徵兵辦公室，和基礎設施的襲擊與事件也是此起彼伏，包括槍殺徵兵官，或是縱火燒毀徵兵資料，截至 11 月，共有超過 75 起類似事件。

俄羅斯民權活動人士說，含糊不清的措辭，使俄國當局有廣泛的法律解釋空間，來迫害那些反對克里姆林宮政策的人。最近幾個月，許多政治評論家就因「詆毀俄羅斯軍隊」為理由，遭判處長期徒刑，被關押在待遇極差的監獄。