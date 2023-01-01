全聯小時達兔年線上福箱，頭獎將送出現金100萬元旅遊現金。（全聯提供）

全聯印花換購活動1月13日起登場，新推出比得兔家族絨毛玩偶組合。（全聯提供）

家樂福迎兔年福袋大年初一開放購買，主打100％中獎率。（家樂福提供）

購買家樂福福袋可獲「錢兔似錦」刮刮卡，頭獎將送出精選極光＋阿拉斯加郵輪旅遊15天雙人行。（家樂福提供）

愛買量販發行「兔年百元刮刮卡」，抽亞洲3大熱門航點雙人來回機票。（愛買提供）

超市量販推出兔年新春福袋，全聯、家樂福將於大年初一當天開賣，其中全聯祭出史上最大獎一次送3輛電動車，福袋福箱價格300元至4200元，其中4200元的為萬國通路行李箱，限量3000個，因應兔年還有超萌「比得兔」印花換購活動；家樂福福袋頭獎祭出極光與阿拉斯加郵輪行，價值達43萬元；愛買兔年刮刮卡可抽亞洲3大熱門航點雙人機票。

全聯今年首度攜手大潤發20間門市，結合線上線下推出專屬限量福袋，並創紀錄祭出3台夢幻電動名車大獎，有機會抽到市值381萬的「Porsche Taycan」、市值230萬的「TESLA MODEL Y Long Range」、市值215萬的「Mercedes-Benz EQA 250」共3台電動車款，總價值挑戰歷年最高額近826萬元，還有天際航空熱氣球自由飛、中華航空沖繩與清邁來回機票。

全聯表示，自2014年推出新春福袋活動以來，延續去年首次推出的雙頭獎，兔年更砸下重金祭出「三頭獎」，今年全聯實體門市與大潤發，將於1月22日上午9點共同販售，限量福袋共推出超過14萬7000個，價格包括300元的福袋、700元萬國通路13吋手提箱的福箱，及4200元的萬國通路24吋行李箱福箱，預計共發行23萬組抽獎序號。此外，「全聯小時達」也祭出限量2萬5000個「兔年線上福箱」，每袋588元，內容物總價值超過1200元，頭獎將送出旅遊基金現金100萬元。

另全聯印花換購活動將於1月13日至5月18日登場，因迎接兔年，推出結合「比得兔」形象的限定商品，讓居家空間質感大提升。

家樂福將在大年初一（22日）上午10點於全台量販、超市發送號碼牌販售福袋，每份198元，包含進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值超過500元。福袋加碼贈送義大皇家劇院年度大劇奇幻之旅買1送1優惠券、雄獅旅遊國內外訂房折扣300元優惠券。

購買家樂福福袋可獲得「錢兔似錦」刮刮卡1張，登錄序號可抽頭獎精選極光＋阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行，及2獎荷比法10日雙人遊；還有饗食天堂、漢來海港晚餐券、家樂福提貨券等豐富獎項。

愛買量販發行新春「兔年刮刮卡」，每張100元，即起至1月31日開賣，今年將送出頭獎台北東京來回機票、2獎台北首爾來回機票，及3獎台北曼谷來回機票，還有APPLE Watch Series 8、愛買提貨券5000元等獎項，使用HAPPY GO PAY購買兔年刮刮卡，限量加碼送HAPPY GO點數100點。