為了慶祝新年到來，台北跨年晚會在今日凌晨舉辦101煙火秀，吸引許多民眾參觀。不過卻有網友發現，美國有線電視新聞網（CNN）竟然分不清台灣和泰國，誤以為台北是泰國首都，錯誤新聞畫面迅速引發熱議。

CNN在今日時間凌晨1時許轉播台北101跨年煙火秀的畫面，主持人魯可蒂（Kristie Lu Stout）向駐台記者瑞普利（Will Ripley）詢問泰國的新年慶祝活動，沒想到畫面明明播送著台北101的煙火畫面，新聞標題卻是「泰國首都喜迎2023年」（Thailand's Capital Welcomes 2023），之後甚至一度出現「台灣曼谷」的煙火畫面。

對此，許多網友紛紛回應，「亞洲人都長一樣？」、「小英不爽了」、「搞笑！」、「Taipei要改名Thaipei了」、「台灣表示薩瓦迪卡～」、「CNN的C是代表搞混（Confusing）嗎？」

有人則指出，魯可蒂搞混台灣、泰國後，雖然瑞普利兩度糾正，魯可蒂還是沒辦法意會錯誤，記者只好開始談論曼谷，這時魯可蒂才回應，當時的新聞話題一直都是曼谷。