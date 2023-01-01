吳青峰透露未來若有機會想定居台東。（環球音樂提供）

創作歌手吳青峰昨赴台東參加跨年演出，他在倒數前登場，親手特製台東跨年歌單，不但有自己的新歌，還難得演唱好友孫燕姿、安溥的歌，讓長達30分鐘的青峰時段，充滿了驚喜與獨特，吳青峰則感性說2022年是充滿好朋友的一年，也大讚台東好山好水，透露未來若有機會想定居台東，令全場歡呼聲不斷。

吳青峰甫以全新創作專輯《馬拉美的星期二》驚艷華語樂壇，他在台東跨年演出也發揮無比的個人魅力，在唱完與小野麗莎跨國合作的〈海妖沙龍〉後，他接連開啟2大東跨獨家組曲，演唱了寫給孫燕姿的〈逆光〉，令人振奮又悸動。

而在演唱〈遊牧〉前，青峰說：「為了讓〈遊牧〉這首歌更好聽，我直接請出原唱，黃玠瑋。」讓全場更是驚喜，雖然當下飄著雨，但完全無損演出的完美，兩人吟遊般合唱後，相視淺笑，更讓人陶醉不已。

青峰也不忘跟粉絲談心，訴說友誼的可貴，「我希望不管是我們或你們，只要是你心底有在乎的朋友，我想，那就是最好的時光！」他緊接演唱不插電版的〈最好的時光〉，僅用一把木吉他Acoustic輕柔的伴奏，純淨的樂音散發出無比的力量，讓全場都為之感動不已。

吳青峰在演唱最後一首歌〈棕髮少女〉前，說道：「為什麼是我今晚的最後一首歌呢？它在寫我們要享受每個當下，即便天下著細雨，或每一陣吹過髮際的風，只要我們肯面對自己，我相信我們，都能找到最好的路，謝謝你們，陪我們台上每一個人迎接2023。」