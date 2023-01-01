企排18年極速超跑主場周賽事，1日進入第二天賽程，地主極速超跑迎戰暫居后座的台北鯨華，鯨華本場比賽全員皆兵，吳芳妤、Gabi、甘可慧、林書荷與Bia的攻勢讓極速超跑毫無招架之力，終場鯨華以25比16、25比18、23比25、25比20拿下勝利，也送給超跑3連敗。

本場比賽第一分由鯨華Bia在四號位拿下，替本場比賽打出好氣勢，後續吳芳妤與林書荷加入攻擊行列，很快取得4分領先，超跑立刻喊出暫停。隨後超跑急起直追，Carla與蔡幼群的攻擊將差距縮小至1分，但Bia與Gabi一攻一守的攻勢再次將領先優勢擴大至5分，此時林書荷火上加油將差距拉開至8分，鯨華收下第一局。

第二局超跑開局失誤送分，讓鯨華取得3分領先，立刻喊出暫停。暫停回來，鯨華Bia火力全開，重扣吊球樣樣來，幫助球隊取得6分領先；此時甘可慧「補刀」連續攻擊得手將差距擴大到10分，鯨華取得2比0的局數領先。

進入第三局鯨華林書荷在四號位攻擊得手幫助球隊取得3分領先，此時超跑蔡幼群與葉軒岑拒絕放棄，接連攻勢一舉超前比數，戰況呈現拉鋸。此時鯨華失誤送分，加上超跑葉軒岑的攔網成功，超跑取得6分領先，迫使鯨華喊出暫停。暫停回來，鯨華展開反撲，一度將差距縮小至1分，此時超跑 Carla扮演英雄，重扣得手幫助球隊穩住領先要回1局。

第四局鯨華靠著變換攻擊節奏，掉球與重扣交錯攻擊下，很快取得4分領先，但超跑蔡幼群與 Carla 殺出一條血路，連續攻擊得手將差距縮小至1分，戰局進入白熱化。隨後鯨華Bia火力全開，獨力幫助球隊取得4分領先，鯨華就靠著這股氣勢收下第三局，也贏下這場比賽。