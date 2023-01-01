昨（12月31日）是跨年晚會，許多藝人都會在舞台上使出渾身解數，其中大陸男星王一博帶來的熱舞表演，一出場收視率就衝到最高，還成為微博熱搜第一名。

王一博受邀擔任東方衛視跨年盛典的表演藝人，以現代舞詮釋新歌《像陽光那樣》，其中他穿著白色背心、襯衫和寬鬆黑褲，光著腳ㄚ亮相，隨著柔美的旋律翩翩起舞，沒有任何華麗的造型，給人返璞歸真的感受。

王一博用簡單、純粹又感動的表演征服觀眾。（圖／微博@YIBO-OFFICIAL）

當暖光和落葉灑落在他的身上，王一博就像神的孩子在跳舞，加上歌曲走溫柔、治癒路線，把整體質感拉升一個檔次，東方衛視的評論收視率從0.09暴衝至1.53，微博的討論度也超高，相關話題的瀏覽量突破數億，還一度成為熱搜冠軍。

王一博登場，收視率就狂飆。（圖／微博）

王一博事後在微博分享這段表演，並寫道：「新的一年，我們要像陽光那樣擁抱生活，每一個寒冬，都有一份溫暖。」獲得174萬個讚，網友紛紛留言：「王一博答應我們以後多多跳舞造福人類好嗎」、「唯美、乾淨、輕柔、流暢，好喜歡」、「雞皮疙瘩一地，莫名的感動」、「白衣少年在翩翩起舞，留下絕美舞台。」