九合一選舉綠營慘敗，閣揆蘇貞昌去留成為熱議話題。蘇貞昌跨年夜在粉專推出抖音風格影片，片尾標語是「繼續衝、繼續拚」。蔡英文則在元旦談話不鬆口「還稅於民」，還說「為了國家必須這樣做，請國人理解並且支持」。名嘴黃揚明大酸蘇貞昌的新年主打歌是周華健的《其實不想走》；而蔡英文則是梁靜茹的《勇氣》「別人怎麼說我不理，我知道一切不容易」，貼切形容普發全民每人現金1萬元，大家可以不用想了。

黃揚明今(1日)在臉書發文表示，蔡英文總統在新年談話中提及：「我知道，近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。這個決定不容易，但為了國家，我們必須這樣做，也要請國人能夠理解，並且支持。」

「也就是說，日前以英系立委為主呼籲政府將超額稅收普發全民每人現金1萬元的構想，大家可以不用想了！」黃揚明指出，蔡英文的新年主打歌是梁靜茹的《勇氣》，開頭幾句歌詞真是完美演繹：「終於做了這個決定，別人怎麼說我不理，只要你也一樣的肯定，我願意天涯海角都隨你而去，我知道一切不容易。」

黃揚明還提到，而行政院長蘇貞昌在外界呼籲內閣改組的聲浪中，跨年夜在粉專推出了濃濃抖音風格的「注意看，這個男人太狠了」影片，將他上任後的作為匯集成為一部短影音宣傳片，這就像藝人白冰冰跨年晚會唱宇多田光的神曲《First Love》一樣反差很大。尤其片尾的標語是「繼續衝、繼續拚、國家繼續向前進（捲舌）」。可見，蘇貞昌仍期待「繼續」率領行政團隊，保住閣揆大位的動機顯而易見。

黃揚明說，因此蘇貞昌的新年主打歌是周華健的《其實不想走》：「其實不想走，其實我想留，留下來陪妳（蔡英文）每個春夏秋冬。」他還說，2023年的開端，輕鬆一點看政治。新年快樂！