對於超徵稅收是否要將這筆錢平均分給每一個人？總統蔡英文認為要把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，「錢要花在刀口上」。不過，民進黨前立委段宜康在臉書表示，敢說不的才是表現出領袖高度，該拒絕的還是得拒絕！

蔡英文今（1）日發表元旦談話表示，近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。

蔡英文強調，昨天的會議並沒有具體討論發消費券或者是發放現金，也沒有具體討論時程、都要視整體的經濟局勢，我們再做討論的，就像我說的「錢要花在刀口上」。

不過，民進黨前立委段宜康昨（31）日即在臉書表示，要選舉的人都想討好選民，也沒有什麼不對，敢說不的才是表現出領袖高度。

段宜康認為，執政有時就得做惹人不高興的事，但態度必須謙卑，盡力讓人民了解國家處境，懇求體諒。但該做的還是得做，該拒絕的還是得拒絕！