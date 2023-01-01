台南市政府警察局秘書室主任莊武能，跨年夜在新竹縣疑因捲入當地議員感情糾紛、引發的恐嚇取財案，竟駕車拒捕，被員警開槍逮捕，被依恐嚇取財、妨害公務移送新竹地檢署，檢方聲押後1日10萬交保。警政署稍早重申，風紀是警察機關的命脈，各警察機關應持續加強考核、主動積極查處，並精進各項警風紀作為，以落實「警紀警辦」、杜絕貪腐、整飭警紀的自清目標，針對本案將從嚴追究相關人員考監責任。

警政署表示，去年11月28日召集全國各警察機關督察主管開會，要求查處員警風紀案件，務必破除情面、追究到底，如有違法違紀徵候，應立即查處，絕不徇私護短。署長黃明昭並親自前往各警察機關召開精進警察風紀作為座談會，黄要求警紀警辦，持續以「不枉直」、「不掩飾」、「不庇縱」、「不徇私」原則，「公開」、「透明」態度，主動積極查處員警違法違紀案件，精進各項警察風紀作為，以維護警察風紀。

警政署指出，黃明昭得知本案消息後深表痛心，立即指示台南市警局與新竹縣警局全力配合檢察官調查，並重申幹部應以身作則，做為表率，如有違法犯紀，也絕不寬貸，斷然處置。