菩提眷屬宣讀誓願文。(佛光山提供／林雅惠傳真)

由佛光山主辦的2023年百年好合佛化婚禮元旦1月1日於佛光山佛陀紀念館大覺堂舉行，36對新人、193對菩提眷屬，在佛陀座下，完成終身大事和許下對婚姻的承諾，在場近2000名親友和全世界在線上同步觀禮的大眾送上誠摰的祝福，讓2023年的第一天成了美滿幸福的開端。

佛光山開山星雲大師開示，「人世間最寶貴的是愛情，愛情的寶貴是要能夠互相諒解、信任、傾聽、讚美；過去是一個人，今後是兩個人，兩個人在一起最重要的就是讚美。」愛的昇華是慈悲，愛所有世間的善美善良。結婚後，夫妻要彼此欣賞，不要看那不如意的，就能好好扶持走下去。

佛化婚禮由佛光山住持心保和尚福證，與佛光山常務副住持慧傳法師、副住持慧倫法師主法，證婚人心保和尚為新人宣誓，帶領宣讀佛化婚禮結婚證書，恭讀星雲大師〈佛化婚禮暨菩提眷屬祈願文〉。

心保和尚開示，在佛門中稱呼自己的先生或太太為「同修」，因為夫妻間的相處需要佛法，慈悲、包容、忍辱都是佛法，要將很多「我」的意見放下才有幸福可言；所以家庭也是道場，用佛法經營家庭，感情才能長長久久。「百年好合」是一門大學問，要從生活中實踐。以星雲大師2023年的新春祝福「仁和安康‧富樂吉祥」為勉。

主婚人國際佛光會榮譽總會長吳伯雄、戴美玉伉儷結婚將近一甲子，介紹人國際佛光會世界總會副總會長劉招明、陳秋琴伉儷結婚則已近半世紀。吳伯雄表示，婚姻是非常重要的事，大家要組成充滿慈悲智慧與佛光氣息的家庭，三好、四給都可以在這家庭中實踐。他有感而發，夫妻相守患難當中更見真情，珍惜在一起的因緣，要攜手一生，並與戴美玉獻唱〈我的幸福在這裡〉。

劉招明表示，結婚是一時的，婚姻是一輩子的。要為自己、家庭保重，才能成為彼此最重要的後盾。陳秋琴說，婚姻也會有不如意的時候，這時要能轉念；不要只看對方的缺點，要將對方的好永遠放在心中。兩人獻唱人間音緣歌曲〈幸福是啥物〉。

一開始由小天星幼兒園的小朋友擔任花童走在每對新人前進場，一起接受大家的祝褔。最後由佛光歌詠隊偕同新人帶來人間音緣歌曲〈合掌〉，如同歌詞說的，大家一起合掌來祈福，用慈悲的心開啟幸福，用喜捨的心傳遞祝福。

佛化婚禮有星雲大師開示，心保和尚為新人福證，大覺堂化身莊嚴的婚禮殿堂和服務人員是許多義工的用心，還有眾多法師和親屬們都是以最誠摯的心為大家祝福，婚禮程序雖然簡約，但卻隆重又蘊含深意，且當中不乏感人故事。

金光明寺78歲的汪耀家和67歲的蔡元惠，結婚50年，年輕時因家境因素，沒有機會穿婚紗，終於在這次菩提眷屬祝福禮中一圓穿白紗的夢想。國際佛光會中華總會監事周雪鴻和楊兆應結婚40年，連續13年參加，表示從民國100年開始參加菩提眷屬祝福禮，希望年年不缺席。

佛化婚禮行之有年，不少兄弟姊妹檔、親友在這當中先後以佛化婚禮完成終身大事，有從觀禮者甚至是佛化婚禮義工，因感受其殊勝而選擇佛化婚禮，讓信仰得以延續且更加堅定。