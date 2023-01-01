台中市吳姓女子透過網路，涉嫌販售「馬來西亞猛虎糖」，去年2月間衛福部食藥署人員下單購買後，驗出其中藥物成分恐引發副作用，將吳女依違反藥事法送辦，吳女以身心障礙雙親狀況求輕判，二審判5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，「馬來西亞猛虎糖」含有壯陽藥成分「Tadalafil」，必須透過醫生處方才能使用，食藥署規定市面上不能賣，吳女卻在蝦皮賣場，涉嫌販售6000多包的猛虎糖，獲利83萬餘元，。

經查，吳女在該蝦皮賣場，涉嫌販售6000多包的「馬來西亞猛虎糖」，獲利83萬餘元，吳女坦承犯行，表示因為家境狀況不佳，為撫養有身心障礙的父母，才會販售商品，請法官減刑，一審依違反藥事法，判刑5月，得易科罰金15萬元。

吳女再上訴二審，仍以相同理請求法官輕判，台中高分院審酌，吳女在2021年間，已經販售過含有壯陽藥成分的汗馬糖5500顆，獲得彰化地檢署緩起訴處分。

二審審酌，但吳女之前因違反藥事法且是緩起訴期間，就前階段被告構成累犯之事實，除造成政府機關難有效管理恐有漏洞，也對國民健康及用藥安全的危害，在客觀上沒有引起一般同情之處，駁回吳女上訴，判刑確定。