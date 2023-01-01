大專棒球聯賽（UBL）8強賽新年首戰上演「爐主對決」，美和科大在李家明完投9局帶領下，以3比2力克輔仁大學，複賽勝場開胡，美和總教練鄧蒔陽賽後笑說：「這場蠻重要的，關係到誰第8名，讓他們好了。」

此役上演精彩投手戰，只被敲出2支安打的李家明分別在第1局和第4局各失1分，美和在比賽前段還以1比2落後，自家打線雖然安打數較多，但直到7局上才從李浚嘉手中連續得分，郭庭佑率先二壘安打開啟攻勢，接下來吳思傑敲出追平安打，代打的陳冠宏也補上高飛犧牲打，單局2分逆轉比數。

美和7局上連換3名代打收到成效，鄧蒔陽澄清並非「神調度」，而是在場邊準備的板凳球員都會做情蒐，「尤其8強複賽，我們後半段上去的打者，發揮都會比先發來得好。」他也指出，全隊共敲出7支安打，若非兩次犧牲觸擊戰術執行失敗，分數會更多，「球員給自己太大壓力。」

擺脫敗投候選人身分後，李家明雖然在8局下遭到強襲球正中大腿，仍用生涯單場最多的122球，一路完投9局，投出6次三振、3四死球保送。他表示被打到當下蠻痛的，傳完球後站立有困難，經過治療好轉，下場後教練詢問第9局是否續投，他也果斷答應。

鄧蒔陽稱讚李家明投出大專聯賽代表作，「這場控球做很好的修正，以往他每一場都會有3次以上保送，今天改讓打者去擊球，給守備去做處理，控球和對決內容都很優質。」

李家明在預賽時期是美和的贏球保證，4場先發都以勝投作收。前一戰八強賽對上嘉義大學投6局失4分（3責失），是他這學年聯賽首敗，他說明差別，「那天變化球丟不太進去，只能單靠直球，加上嘉大反向攻擊很好。」美和複賽勝場開張，目前戰績1勝3敗，爐主則是複賽一勝難求的輔大，目前處於4連敗狀態。