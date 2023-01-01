金曲歌后謝金燕曾以一首《姐姐》紅遍大街小巷，她的父親更是秀場天王豬哥亮，為觀眾帶來無數歡笑聲，但她卻不當靠爸族，選擇隱瞞父親身分，用自己的實力進入演藝圈。謝金燕過去總是跨年表演的熱門人選，今年卻罕見沒有現身，讓不少網友好奇她的近況，對此經紀人回應依舊工作中。

謝金燕往年常登跨年活動勁歌熱舞，且每場服裝都不同，還有吸睛舞群及道具，表演總讓觀眾印象深刻，不過她已經連續三年沒有參與跨年表演，讓不少粉絲直呼：「少了姐姐的跨年太無趣了」、「沒有姐的跨年真的不知道要幹嘛」、「跨年夜超級空虛」、「明年可以回來嗎」，紛紛希望她能再度登上跨年舞台表演。據《自由時報》報導，謝金燕的經紀人球球表示：「我們在拍廣告，依舊工作中！還在進行著。」

去年謝金燕出席記者會宣布加入《來吧！營業中》第2季「星之沙龍」，且擔任藝術總監，首次跨足真人秀，謝金燕2022年的最後一天發文：「2022的最後一天，我要好好的謝謝這一年辛苦的自己，謝謝自己用力的過好每一天，謝謝自己在不容易的環境中依舊充滿正能量的向夢想前進，謝謝勇敢的自己！2023 我來了！」並送上化妝時的抓拍，謝金燕曬出近照，露出的小蠻腰線條緊實，依舊自律管理身材，讓粉絲們狂讚。

謝金燕跨年有廣告拍攝工作。（圖／謝金燕Instagram）

許久未出專輯的她坦言壓力很大，想要帶給大家不一樣的期待，似乎在專心準備新專輯，因此才連續3年沒接跨年場，有粉絲也預測謝金燕2023年很有可能推出新專輯，應該有機會看到謝金燕再次登跨年場表演。