高雄市大寮區去年12月29日下午發生行刑式槍決命案，槍手外號「黑仔」的司姓男子槍殺黃、葉姓2男後，30日畏罪自戕於內坑山區墓園。經檢警調查，主嫌李男與黃、葉、司、麥以及外號「建成」20歲馮男6人合開製毒工廠，但建成仍在外逃亡。今日傍晚5時許傳出他偕律師到林園分局投案，警方正釐清案情中，建成正等候問訊。據悉，他供稱因司男突開槍，他怕受波及嚇得逃出鐵皮屋。

去年12月29日大寮1死1傷槍擊案，警方在事發地查獲309公克K他命、製毒用器具等物，經查，該工廠為主嫌李、黃、葉、司、麥、馮6人合組製毒工廠，不排除為毒品糾紛引發殺機。當事發後，李男在屏東萬丹落網，查獲241公克、半成品1.35公斤K他命，後與麥男遭羈押禁見。

6人中僅剩20歲馮男逃亡在外，在警方擴大追查下，自知難逃法網，於今日下午4時50分許，由律師陪同下，到林園分局投案，目前警方正釐清案情經過，馮男正在分局等候問訊。

據悉，馮男向警方表示，因司男突然開槍，擔心自己會受波及，嚇得立即跑出工廠外，事發原因及經過，仍待問訊後釐清。

雄檢指出，今日下午另一名在逃犯嫌「建成」也主動投案，但建成否認為開槍者，預計明日訊後移送高雄地檢署；至於是否聲押，必須依照之後「建成」的證詞判定，不過檢方目前認為聲押機率極高。