高市府為協助勞工朋友解決居住問題，價購鼓山區前峰東區、前鎮區復興西區勞工租賃住宅供勞工們居住。此次前峰東區4戶、復興西區7戶，共11戶租約到期開放招租，每戶28坪，含3房2廳1衛，月租金僅3500元，替勞工們省荷包。高雄市勞工局表示，符合條件均能申請，即日起至31日受理，預計2月下旬抽籤。

勞工局表示，申請人資格須年滿20歲，設籍高雄市滿六個月，受僱於在高雄市登記設立營業人之事業單位，或加入高雄市產、職業工會直接勞動者、或服務於市府所屬各機關之技工、工友；且申請人、配偶及共同生活直系親屬合計達三口以上，均無自有住宅者，即可向勞工局提出申請。

勞工局提醒，相關申請表單可至勞工局1樓服務台、勞工教育生活中心獅甲會館、澄清服務中心服務台、博愛職業技能訓練中心服務台免費索取，或上勞工局網站下載。

待備妥相關證件後，31日前以掛號郵寄至勞工局「806036高雄市前鎮區鎮中路6號6樓 林小姐收」，效期以郵戳為憑，或親送至勞工局職業重建科福利股，預定於2023年2月下旬公開抽籤，相關資訊可電洽：07-8124613轉530。