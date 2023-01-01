駕駛將車停紅線上，並把引擎蓋、後行李箱蓋打開，最後在車尾放上三角錐，遭網笑稱是違停新境界。（翻攝自臉書路上觀察學院）

機會是留給有準備的人？ 一名駕駛在高雄市鳳山區青年路上「紅線臨停」，並且將車輛引擎蓋、後行李箱蓋打開，最後在車尾放置三角錐，駕駛便坐進車內滑手機，還以為該駕駛車拋錨待救援，沒想到最後，駕駛將車輛復原、收回三角錐，並將車駛離，誇張的行徑都遭拍下，且拍下畫面的男子痛批「自備三角錐，肯定是累犯」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1段影片與1張照片，他先表示「我沒有要爆料，只當笑話看，大家看看，笑笑就好」，並指出1輛轎車展現出「紅線臨停新境界」，該車先是「假裝車輛故障，自備修路用三角錐，不是汽車專三角故障標誌」，並且放置在車後方，「等待時間一到，馬上收完東西走人」，最後他認為「看來後車廂會自備三角錐的，肯定是累犯」。

從原PO的照片中可見，該車輛後方放置1具三角錐，並且駕駛將後行李箱蓋與前引擎蓋打開，並坐在車上滑手機；從影片可見，其駕駛的引擎蓋、後行李箱蓋都已蓋下，且已不見三角錐蹤影，最後駕駛打開車門坐進車內，並將車駛離。

貼文一出，網友紛紛留言表示「老江湖」、「機會是留給有準備的人」、「說不定他是在等引擎冷卻才能發動啊」、「實在專業」、「他完成了我想做但不敢做的事」、「好險沒自帶停車格」、「路上一大堆，連演都不演」、「居然還有這招」、「太聰明了吧」、「智慧型違停」、「專業，我也要來把我的三角架拿出來用」。