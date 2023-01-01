近幾年全球電動車的增長快速，加入電動車生產的廠商愈來愈多，尤其是中國。據市場研究公司統計，2022年中國生產的電動車將佔全球電動車總銷量的40%，美國與歐洲分別佔30%與20%，而燃油車製造大國日本，在全球電動車銷量只佔不到5%。

據《日經中文網》報導，這項由商業研究公司MarkLines獨立進行計算的數據顯示，日本汽車廠商和海外車企圍繞脫碳的戰略之間的差異很明顯。日本車廠的電動車銷量偏低，主要是目前仍將主要的脫碳戰略放油電混合動力車的發展上，因此減少了日系車在的電動車市場的存在感。

報導說，2022年1月至11月的全球純電動車銷量約為680萬輛。這已經是2021年全年水平的約1.5倍。純電動汽車在汽車總銷量中的份額也從6%左右增加到10%左右。

按國家劃分，最大的中國製造商佔了約290萬輛，美國約210萬輛，歐洲約120萬輛。

特斯拉等美國製造商（約210萬輛）以30%的比例位居第二，而德國福斯和法國雷諾等歐洲製造商（約120萬輛）則佔20%。中國、美國和歐洲製造商佔了全球電動車市場的90%。至於燃油車製造大國日本，主要生產商如豐田、本田、日産等只佔2%-3%，約20萬輛。

報導指出，由於電池成本高，日本汽車廠商認為混合動力車比電動汽車更能帶來二氧化碳的減排，所以一直偏重混動車的戰略。日本的可再生能源的普及比歐洲慢，他們認為如果仍要依賴火力發電，電動車減排效果不會很高。

但是，如果續堅持混動車，過分關注日本市場，恐將誤讀全球趨勢，並因此 失去競爭力。日本廠商也在逐步轉向電動車，本田已宣佈在2040年前將所有新車銷售轉向電動車或燃料電池車，退出燃油車。