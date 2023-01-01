YouTuber奎丁(Zamy、王乙晴)有著美豔外型及32E性感身材，在學生時期被封為「輔大豪乳女神」，憑著豪邁、不做作風格，在IG有68萬人追蹤，YouTuber時常以拍攝實驗等內容為主。近日奎丁飛到泰國度假，順便在曼谷跨年，她穿的洋裝胸前只有一條細線連接布料，她直呼：「爆掉的話2023第一天就嗨了」。

奎丁近日飛泰國旅遊，她順便和好友在當地跨年，並將一系列美照分享到社群平台上，當天她穿著橘色繡花洋裝，深U領口透出大片雪白肌膚，胸下挖空直逼小腹，僅有一條線連接兩邊布料，為了美觀奎丁裡面沒有穿內衣，大方曬出好身材，北半球一覽無遺，辣度破表，她事後透露：「2023快樂！這衣服好緊繃，一直怕它爆掉，爆掉的話2023第一天就嗨了」。

奎丁分享去泰國旅遊的美照。（圖／奎丁Instagram）

奎丁在遊艇上與當地知名景點合照，舉著玻璃杯欣賞煙火，夜景非常漂亮，她直呼：「第一次在國外跨年，選擇在昭披耶河的遊艇上吃美食看煙火，除了登船&回家一如繼往的小腿炸裂外，其餘真的爽，好佩服我自己～根本規劃行程天才，真是厲害」。

奎丁在泰國遇到粉絲。（圖／zamy_ding Instagram）

許多粉絲紛紛送上新年祝福，有人留言：「奎姐新年快樂，第一天就那麼辣」、「讓它爆！讓它爆！」、「爆掉的話⋯會比101煙火精彩」「但我的鼻血爆掉了⋯⋯」、「爆掉就今年第一紅了」對此奎丁回應：「可惜我不是」。除此之外，人在泰國的奎丁人氣不減，在餐廳也能遇到粉絲，寵粉的她就在走道上與粉絲合照，讓她開玩笑說：「謝謝大家來我的見面會，沒想到辦在泰國還是一堆粉絲追隨著我」。