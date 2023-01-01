陳福海(右3)聽取簡報與地方代表意見後，指示工務處要做好工程規劃。(于家麒攝)

金門大橋延伸路段以慈湖路口為起點，往東延伸至瓊安路與環島西路2段。(于家麒攝)

金門大橋延伸路段預定之道路寬度21.5 公尺，全長約 0.8 公里。(圖／金門縣政府提供)

跨年夜偕同立委陳玉珍拜會高公局，爭取將金門大橋定位為國道的金門縣長陳福海，今(1)日下午風塵僕僕趕回金門，一下飛機即馬不停蹄趕往金門大橋延伸道路現地會勘，聽取工務處簡報，陳福海實地會勘後指示工務處盡速完成用地取得作業，同時進行道路工程設計及發包作業，早日完成延伸道路的闢建。

今日下午的金門大橋延伸道路闢建會勘行程，由工務處長黃儒新親自簡報道路規劃相關內容，金寧鄉長楊忠俊、代表會主席黃文欣、副主席楊水信、代表李俊龍及湖埔村長楊振嵩等人也會同參與並提出相關意見與需求。

縣府指出，金門大橋延伸道路為都市計畫道路編號2-29號道路，為因應金門大橋興建完成後，交通路網之暢通性，並加強金門東半島發展，而劃設其金門大橋延伸路段，以慈湖路口為起點，往東延伸至瓊安路與環島西路2段，預定之計畫道路寬度21.5 公尺，計畫道路之全長約 0.8 公里，目前縣府刻正辦理道路範圍用地取得及工程規劃設計作業，完成後可銜接環島西路與瓊安路 除可疏解金門大橋之車流，也提昇整體路網完整，並可增進東西半島之發展。

縣長陳福海在聽取設計單位簡報與地方代表意見後，立即指示工務處要做好工程規劃，注意道路銜接及工程品質，並盡量與地方居民溝通協調，多聽取地方的聲音。

陳福海表示，金門大橋連接環島西路間的聯外道路很早之前就要進行規畫了，在最重要的用地取得部份，一定要好好的與地主協調溝通，只要符合計畫道路範圍內用地，縣府也會以優惠的交換方案(2平方米的土地，換取1平方米的建地)維護民眾的權益，盡速完成用地取得作業及道路的興建，進而帶動周邊村里社區的發展。