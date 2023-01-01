巴西新任總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva) 在2023年的第1天宣誓就任，他在10月以微弱多數擊敗波索納羅 (Jair Bolsonaro)，至今波索納羅與他的支持者仍然心有不甘，甚至揚言使用暴力，巴西首都加強了安保。除此之外，巴西目前糟糕的經濟情況，比魯拉先前擔任總統時更為嚴重，也就是說，他現在面臨的是一個更對立、更混亂、更窮的巴西。

路透社報導， 77 歲的魯拉，在 10 月的總統大選中，贏得史無前例的第3個總統任期。魯拉是頗有建樹的巴西總統，在2003~2010 年間，他利用巴西的大宗商品外滙，提振了巴西的經濟，也把賺取的錢扶助了數百萬的巴西人，在他卸任時，仍有極高的支持度。然而，在他的總統任期，他指定了自己熟識的企業做為經濟的火車頭，遭對手指控金權政治，因而入獄一年半，但是主要的金流與他無關，因此後來罪名又被推翻，才得以參與這次總統大選。

2010年之後，是極右翼的波索納羅主政，這位「巴西川普」也有一群堅定的支持者，這使得巴西成為兩極分化的國家。

由於選舉的差距很小，波索納羅仍未承認對手的勝利，他的支持者還更為激進，抗議選舉不公，並呼籲發動軍事政變。一名支持者就在巴西利亞的機場入口處，試圖在一輛裝載航空燃料的卡車上安裝炸彈，所幸及時被捕，他在逮捕後承認，確實企圖製造混亂，以挑起軍事干預的可能。

波索納羅對此事表達譴責，稱「放炸彈是恐怖主義行為」，卻讚揚在全國各地軍營外紮營的支持者，所發動的抗議活動。

除了政治對立以外，魯拉所面臨的政局，是一個經濟前景黯淡，通貨膨脹率和利率都很高的爛攤子。許多人都期待他能夠拚出經濟，但是這非常困難。巴西主要的出口產品是農產與礦產，但是預計大豆、石油和鐵礦石，在今年的價格都將小幅下跌，因此寄望外匯提振經濟，並不容易，簡而言之，他面臨著巨大的挑戰。